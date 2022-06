Zo reageert de regio op de stikstofplannen van het kabinet: ‘Geen leegroof van het Gelders platteland’

Het kabinet grijpt hard in om de stikstofuitstoot terug te dringen, zo werd vrijdagmiddag bekendgemaakt. Vooral in Gelderland wordt flink gesneden in de hoeveelheid dieren, omdat daar relatief veel grote veehouderijen zitten en volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de natuur onder druk staat.

De meeste pijn zit rond gebieden dicht bij natuurgebieden, zoals de Veluwe, De Peel en de Gelderse Vallei. Maar ook in Drenthe, Overijssel en Brabant moet het land van het kabinet op de schop.

In de regio is grote verdeeldheid over de plannen.

Peter Drenth: geen leegroof van het Gelderse platteland

Gedeputeerde Peter Drenth wil geen leegroof van het Gelders Platteland. De provinciebestuurder is het niet eens met met de doelen die minister Christianne van der Wal heeft gesteld voor de Gelderse Vallei. ,,Ik denk dat wij het met elkaar slimmer en beter kunnen.”

Van der Wal meent dat in de hele Gelderse Vallei 58 procent minder stikstofuitstoot moet komen van de boeren. Drenth denkt dat dit getal veel te hoog ligt. ,,De minister gaat er van uit dat er 7,5 kiloton minder stikstof wordt uitgestoten. Maar daar kunnen we ook op andere manier op uit komen.”

Drenth denkt dat er in een veedicht gebied als de Gelderse Vallei maximaal veertig procent minder uitstoot door de boeren hoeft te worden gerealiseerd om toch te zorgen dat de natuur er vooruit op kan gaan. ,,En 40 procent is ook ingrijpend. Maar dat is een combinatie mensen die stoppen met hun bedrijf en de vraag: hoe zorg je dat er meer innovatie komt. Als ik kijk naar wat de sector al aan minder uitstoot heeft gerealiseerd in de afgelopen jaren, dat is meer dan in de komende jaren nodig is. Dit gaat ze echt lukken.”

De Gelderse gedeputeerde meent dat hij met een goed plan de minister kan overtuigen dat de doelen die nu gepresenteerd zijn, omlaag kunnen. ,,Het is goed dat we de minister aangeeft wat er nodig is. Maar wij denken dat de natuurdoelen ook op een andere wijze gehaald kunnen worden. Daar werken we ook aan. We willen geen leegroof van een gebied, zodat er een soort reservaat ontstaat. In élke boerderij wonen mensen. Die doen hun boodschappen, die gaan naar school. Aan elke boer zitten nog 9 tot 10 arbeidsplaatsen verbonden. Je krijgt een kaalslag als je dit op een verkeerde manier doet.” Het komende jaar wil Drenth vooral ook de landbouw zelf betrekken bij de plannen. ,, Je kunt dit niet alleen. je hebt juist het vernuft van sectoren nodig. De uitdrukking Boerenslimheid bestaat niet voor niets.

De boer: ‘Absurde plannen’

Wim Brouwer, voorzitter van de afdeling Gelderse van LTO snapt helemaal niets van de plannen die uit Den Haag komen. ,,Dit is absurd. Het gaat nergens over. Dit is werkelijk niet onderbouwd. We leven hier in zo'n vruchtbare delta. Hier mag niets van terecht komen.”

Brouwer kan ergens begrijpen dat er naar de Gelderse Vallei wordt gekeken. ,,Er zitten hier veel boeren, Maar er zit ook veel industrie. Ik denkt dat dit komt omdat wij als sector onze vergunningen goed op orden hebben. Er is geen andere sector waar dit zo goed geregeld is, dus kunnen ze bij ons snel winst halen.” Zelf denkt Brouwer ook deels geraakt te worden. ,,Het grootste probleem is echter dat er zo respectloos over de sector wordt gesproken. Als Nederland op deze manier geregeerd worden, dan gaat Nederland toch ten onder?”

De wethouder: 'We willen als regio alles doen om sector te ondersteunen’

De gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet zijn ‘enorm’ voor de agrarische sector in de regio Foodvalley. Dat zegt wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede, namens de acht gemeenten in de Gelderse Vallei. ,,De plannen zullen het uiterste vergen van de veerkracht van onze boeren.’’ Of de plannen realistisch zijn, durft Van der Schans nog niet te zeggen. ,,We willen kijken hoe ver we komen. We hebben hier in Ede veel natuur. Daar moeten we inderdaad beter voor zorgen. Maar we moeten ook zorgen voor een sterk economisch klimaat. Achter de boeren zit in deze regio een hele grote groep bedrijven, van ICT-ers tot landbouwmechanisatiebedrijven. Om die economie te houden, hebben een sterke agrarische sector nodig. ,,Een regio Foodvalley zonder boeren, dat bestaat niet.”

Het is nu aan de provincies om plannen te maken om de doelstellingen te behalen. Van der Schans: ,,We willen als regio alles doen wat in ons vermogen ligt om de sector te ondersteunen. Daar moet het kabinet ons de ruimte voor bieden. Er is individuele begeleiding nodig voor boeren die willen stoppen en voor boeren die willen doorgaan.”

‘Niet te makkelijk spreken over de boer’

Volledig scherm Jan Pieter van der Schans, wethouder in Ede. © Herman Stöver Van der Schans meent dat er soms te makkelijk wordt gesproken over het snijden in de veestapel. ,,Deze opdracht is enorm en ingrijpend. Iedereen die makkelijk spreekt over snijden in het aantal boeren, doet geen recht aan al die gezinnen. De hardheid waarmee sommige percentages worden geuit is niet goed. Dan denk ik: ga eens op bezoek bij een boer, dan zie je wat het doet met een gezin.”

‘Met alleen stikstofreductie zijn we er nog niet’ Arnold van den Burg uit Otterlo, ecoloog die veel onderzoek doet naar de effecten van stikstof op de natuur ,,Dit is een probleem dat opgelost moet worden. En dat kan niet anders dan met hervorming van de landbouw. Het aantal dieren moet echt omlaag. Ik snap dat de minister nu deze maatregelen neemt. En die zijn niet alleen goed om stikstof te reduceren, maar zijn ook goed voor de biodiversiteit en het klimaat. Ik ken de stikstofplannen nog niet precies, maar ik heb de indruk dat er nog veel mogelijk blijft voor boeren. Maar bedrijven zullen extensiever moeten gaan werken. Met alleen de stikstofreductie zijn we er nog niet. We moeten ook werken aan bodemherstel. Veel stikstof zit in de bodem opgeslagen, die is niet zomaar weg. We zijn er nog wel even zoet mee. En dan is nog de vraag hoe de natuur erop reageert. Zo zijn er heel veel soorten dagvlinders verdwenen. Die heb je niet direct terug.”

‘Begin van proces dat stikstofuitstoot echt gaat reduceren’

Johan Vollenbroek uit Nijmegen, voorzitter van milieuorganisatie MOB

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) is positief gestemd over de stikstofdoelen van minister Christianne van der Wal. ,,Positief, klare taal. Dit lijkt het begin van een proces dat nu eens echt stikstofuitstoot gaat reduceren na decennialange periodes van geitenpaadjes zoeken”, zegt Johan Vollenbroek uit Nijmegen, voorzitter van MOB, in een eerste reactie.

Volgens hem is de huidige landbouw niet ‘houdbaar en duurzaam’. Vollenbroek merkt wel ook op dat alle pijlen gericht zijn op de landbouw en niet op de luchtvaart en industrie. ,,Schiphol, Eindhoven, waarom hoeven die niks te doen?”

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop: dood spoor

‘Heel erg blij met de maatregelen’

Petra Souwerbren uit Arnhem, directeur Natuur en Milieu Gelderland

,,Het is heel confronterend voor de landbouw, maar ik ben heel blij met de maatregelen van de minister", zegt directeur Petra Souwerbren van natuurorganisatie Natuur en Milieu Gelderland. ,,De natuur gaat achteruit, maatregelen zijn nodig. Eindelijk is er meer duidelijkheid.”

Want, zegt Souwerbren, de uitspraak van de rechter tegen de PAS-regeling, waarmee de huidige stikstofcrisis begon, is al van drie jaar geleden. ,,En die regeling was gemaakt omdat we toen ook al problemen hadden met stikstof.”

Dat de uitstoot in gebieden als de Gelderse Vallei drastisch omlaag moet, dat is volgens Souwerbren geen verrassing. ,,Dat weten we al jaren, daar zijn meerdere rapporten over geschreven.” Nu gaat het om een goede invulling van de plannen. ,,We moeten toe naar een duurzame landbouw met bedrijven die toekomst hebben. Het is goed dat provincies over de uitvoering gaan, omdat die dichter bij de praktijk staan.”