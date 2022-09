Zo reageert Gelderland op opstappen Staghouwer

Het opstappen van minister van Landbouw Henk Staghouwer heeft ook in Gelderland grote impact. Boeren en bestuurders zaten te wachten op zijn perspectief voor de Landbouw in de stikstofcrisis. De vraag is wie dat perspectief nu gaat bieden.

Johan Vollenbroek van MOB, de milieustichting die de fouten in het Programma Aanpak Stikstof aan de kaak stelde, noemt het opstappen een terecht besluit van de minister. Nadat Vollenbroek een rechtszaak bij de Raad van State in 2019 won, belandde Nederland in een juridische stikstofcrisis.

Staghouwer moest helpen deze op te lossen, maar daar slaagde hij niet in, vindt Vollenbroek. ,,Hij heeft zichzelf belachelijk gemaakt door een rode zakdoek mee te nemen naar de Tweede Kamer. En het stuk dat de boeren perspectief moest bieden, dat was helemaal niets. Dat was ik met de boeren eens. Hij was niet de man die de landbouw in een duurzame richting moest sturen. Dat zie je bij mevrouw Van der Wal wel.

,,Natuurlijk had hij een moeilijke opdracht, zeker met zo’n premier, maar het was duidelijk dat hij te weinig presteerde. Het is goed dat hij de eer aan zichzelf hield.” Wie de opvolger moet worden? Daar durft Vollenbroek zich niet aan te wagen. ,,Maar ik ben nog niet gebeld.”

‘Diep dal’

Gelders gedeputeerde Peter Drenth wil nog niet veel kwijt over het opstappen van Staghouwer. Dat het de besluitvorming rondom het verminderen van stikstof vertraagt, is wel duidelijk, concludeert hij. ,,Een ding is zeker: iedereen die dit overkomt, gaat door een diep dal en dat wens je niemand toe. We moeten nu even afwachten welke stappen in Den Haag worden genomen.”

‘Minister had onmogelijke opgave’

Het vertrek van Staghouwer verrast Agractie Nederland, zegt voorzitter Bart Kemp uit Ede. ,,We kennen hem als een wat kleurloos persoon en hebben nog weinig concrete visie bij hem gezien.” Kemp heeft echter ook compassie voor de minister. ,,Hij stond ook voor een onmogelijke opgave, perspectief creëren tégen de marktwerking en internationale verdragen in. En dat in een tijd waarin steeds meer mensen grote moeite hebben de dagelijkse boodschappen te kúnnen betalen.”

Volledig scherm Minister Henk Staghouwer voorafgaand aan een overleg met bemiddelaar Johan Remkes over het stikstofbeleid. © ANP