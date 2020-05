Zó reageren bestuurders en ondernemers uit de regio op de versoepelingen van het kabinet: ‘Een van de slechtste scenario’s’

De middelbare school

Middelbare scholen kunnen per 1 juni weer open. Volgens Stella Efdé, directeur van scholengemeenschap Pantarijn met vestigingen in Wageningen, Rhenen en Kesteren, is dat vooral prettig voor kwetsbare leerlingen en de scholieren die moeite hebben om gedisciplineerd op afstand huiswerk te maken. ,,Je merkt dat die groep groter wordt. Ook ben ik blij dat we duidelijkheid hebben en tijd hebben om de plannen uit te werken.’’