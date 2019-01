Zo scoren de middelbare scholen bij jou in de buurt

Politie: dreiging bij kerk in Nijmegen was niet serieus

14:46 NIJMEGEN - Er was geen serieuze dreiging bij de kapel aan de Dobbelmannweg in Nijmegen. Dat meldt de politie na een aantal dagen onderzoek. Bij de kapel werd zondagavond een kerstdienst afgeblazen van de Servisch-orthodoxe kerk, omdat er een dreiging was binnengekomen van een aanslag. Naar nu blijkt is niemand in gevaar geweest.