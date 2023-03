Zo stemden we in 2019 voor de Provinciale Statenverkiezingen (en meer data)

Interactieve kaartenOp 15 maart gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. In dit artikel lees je waar je kunt stemmen en hoe er tijdens de vorige verkiezingen werd gestemd in jouw gemeente.

In 2019 was Forum voor Democratie de grote winnaar in Gelderland. De partij won uit het niets 7 zetels in het Gelderse Parlement. VVD en CDA verloren een zetel, maar bleven wel de grootste. GroenLinks zag zijn zetelaantal verdubbelen van 3 naar 6.

Klik op jouw gemeente in de kaart om te zien hoe vaak op een partij werd gestemd.

In 2019 was de opkomst het hoogst in de gemeente Rozendaal. Daar ging 79,6 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. Ook in Staphorst, Bunnik, Urk en Veere ging meer dan 70 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus.



Gemiddeld ging 56,2 procent van de mensen stemmen. In 137 gemeenten lag het percentage lager, in 217 lag het percentage hoger. In het Brabantse Mill en Sint Hubert lag de opkomst exact gelijk met het landelijk opkomstpercentage.

Kwart stemgerechtigden is jonger dan 35

Bijna 13,3 miljoen mensen mogen stemmen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een kwart van de mensen die mogen stemmen in Nederland is jonger dan 35 jaar. Deze jonge stemmers wonen relatief vaak in grote en - studentensteden, zoals Nijmegen en Wageningen.

Op 15 maart gaan we weer naar de stembus voor de waterschappen en de Provinciale Staten. Die laatste verkiezen de Eerste Kamer, dus er zijn genoeg belangrijke onderwerpen waar deze verkiezingen het verschil in kunnen maken. Denk aan milieu, duurzame energie (windmolens en zonneparken) en stikstof.

In de onderstaande kaart zie je waar op 15 maart kunt stemmen. Zoom in op jouw regio en klik op een icoon om meer informatie te zien over het stembureau.

