Zo steun je iemand met kanker

UPDATE Politie smoort onrust in de kiem na bezoek Devils/NEC-supporters aan Arnhemse binnenstad

3 februari NIJMEGEN/ARNHEM - Een deel van de ijshockeysupporters die de politie zondagmiddag bij de A4 ter hoogte van Den Haag Zuid heeft teruggestuurd naar Nijmegen, zorgde zondagavond voor onrust in de Arnhemse binnenstad. In de Luthersestraat, in de buurt van de Korenmarkt, was de mobiele eenheid paraat om hen de binnenstad uit te krijgen.