Zo verovert grote vriendelijke reus uit Noorwegen onze woningmarkt met zevenmijlslaarzen

Het onderzoek naar het vastgoedbezit van grote verhuurders in Oost-Nederland vindt zijn basis in een analyse die het Kadaster op verzoek van de Stentor, De Gelderlander en Twentsche Courant Tubantia heeft uitgevoerd. Deze kranten hebben deze gegevens zoveel mogelijk gecontroleerd, zelf bewerkt en aangevuld met informatie van marktpartijen.



Het Kadaster heeft de analyse uitgevoerd door verschillende bestanden met elkaar te koppelen. Deze exercitie is complex omdat er aan percelen en woningen soms meerdere rechthebbenden zijn verbonden. De rechthebbende met de meeste eigendomsrechten is in eerste instantie gedefinieerd als hoofdeigenaar. In de gevallen waar het eigendomsrecht gelijk is onder eigenaren is een routine gebruikt om per woning tot één eigenaar te komen. De aangeleverde informatie is mede daardoor een indicatie van het daadwerkelijke bezit.