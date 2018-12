Zo viert Gelderland Kerstmis: bekijk de foto's

Volledig scherm Hond Bo viert voor het eerst kerst. © Laura Gabriel

Voor hond Bo is het dit jaar de eerste kerst. En dat viert ze naast de pakjes onder de boom van haar baasje Laura Gabriel uit Nijmegen. De hond is pas acht maanden oud, vertelt haar baasje.

Peter en Jalien uit Bemmel hebben het goed bekeken dit jaar. Voor het stel geen koude kerst in Nederland, maar met een lekker zonnetje in Kualu Lumpur. Ook hier is alles mooi in kerstsferen versierd. Met de Twin Towers op de achtergrond wensen de vakantiegangers vanuit Maleisië iedereen vele kerstgroeten.

Volledig scherm NEC-fan Micha de Jong. © Micha de Jong

Hoe slecht het momenteel ook gaat met NEC, Micha de Jong blijft ‘zijn’ voetbalclub steunen. Daarom viert hij ook deze kerst met een sjaal om, die stamt uit de tijd dat NEC nog in de UEFA-cup speelde. ‘Het gaat me als supporter aan het hart dat het zo slecht gaat. Supporter ben je in goede en slechte tijden’, schrijft hij bij zijn selfie.

Volledig scherm © Maurice Pieterson

Maurice Pieterson is er helemaal klaar voor, zo is ook te zien aan zijn kerstoutfit. De geboren Nijmegenaar woont tegenwoordig in Leiderdorp en viert de kerst met zijn gezin. Samen met dochter Jaimy, die ook op de foto staat, en zijn vrouw en andere vier kinderen geniet hij ervan deze dagen.

Volledig scherm Teun en Yannick voor de kerstboom.