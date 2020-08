Zo vies (of schoon) is jouw favoriete zwemwater

interactieve kaartGoed nieuws! Gelders zwemwater wordt steeds schoner. De laatste jaren wordt de kwaliteit van plassen en rivieren waar gezwommen mag worden in de regio namelijk steeds vaker met ‘uitstekend’ of ‘goed’ beoordeeld door het Europees Milieuagentschap (EEA).

Het is dezer dagen zelfs zó goed gesteld in deze regio, dat je in al het officiële buitenzwemwater naar hartelust kunt zwemmen, behalve in het Blauwe Meer in Dinxperlo. Voor het Blauwe Meer is namelijk een waarschuwing afgegeven. Er zit daar blauwalg in het water. Dit kan zorgen voor huidirritatie en maag- en darmklachten.

In Winterswijk was het water net op tijd goed voor het zwemseizoen. In Strandbad Winterswijk zat blauwalg, maar dat is gelukkig weer verdwenen.

Het EEA checkt onder meer de concentratie van soorten van de enterococcus- en colibacterie in het water, ook wel bekend als bacteriën die in poep van mensen voorkomen. Dat er weinig van die bacteriën in de Gelderse zwemwateren zitten, bleek ook al uit eerder onderzoek dat De Gelderlander zelf deed.

Randstad is viezer

Zeker in vergelijking tot de Randstad en de provincie Drenthe lijkt Gelderland het erg goed te doen als het gaat om de kwaliteit van zwemwater. In de Randstad en Drenthe geldt voor een flink aantal zwemplekken een negatief zwemadvies of een waarschuwing.

Zie hieronder per locatie of het water in orde is. Zwemwater wordt regelmatig getest, dus de situatie kan van dag tot dag veranderen.

Groot percentage van het zwemwater is schoon

Uit het onderzoek van het EEA blijkt dus dat ons zwemwater steeds schoner wordt. In 2012 was nog 5,7 procent van het zwemwater in Gelderland slecht, terwijl dat vorig jaar nog maar 1,2 procent was. Daarnaast is in de loop der jaren het zwemwater steeds vaker als uitstekend beoordeeld. In 2012 was dit 61,4 procent van het zwemwater. In 2019 was dit gestegen tot 86 procent.

In vergelijking tot heel Nederland doet Gelderland het wat dat betreft ook goed. In 2019 werd in heel Nederland 74,2 procent van het zwemwater met uitstekend beoordeeld. Bijna 12 procent minder dan de Gelderse wateren.

Zie hieronder hoeveel schoner het zwemwater in de provincie Gelderland is geworden.

Ook werd in 2012 nog aardig wat water met een ‘voldoende’ beoordeeld (8,6 procent), terwijl dat vorig jaar niet meer het geval was. In 2019 werd voor het eerst geen voldoende uitgedeeld, maar dus veel meer een ‘goed’ of ‘uitstekend’.