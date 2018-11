Zo vrij als een vogel, met tiny house achter de auto

,,Goeiemorgen! We zijn ons huisje even kwijt, want we staan vast bij de grens van Mexico.’’

,,Het is hier nogal een gedoe, met die tiny houses’’, zeggen ze lachend. De twee sleuren een wel heel bijzonder soort hut achter zich aan. Het minihuisje is gedurende hun reis, die ongeveer een jaar in beslag zal nemen, hun onderkomen. ,,De Mexicanen zijn bang dat we ons ermee in het land willen vestigen, dus we krijgen het papierwerk nog niet rond.’’