Zo zag de bloedmaan er vanochtend uit boven de regio

Forens is sneller, maar de N18 ‘had beter de A18 kunnen zijn’

8:21 Sneller? Ja. Veiliger? Zeker. Maar perfect? Nee, dat is de nieuwe N18 allerminst. Iets meer dan een half jaar na de opening spreken we met gebruikers over de weg die de Achterhoek met Twente verbindt. ,,’s Ochtends is het gewoon optochtrijden.”