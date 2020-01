Zo ziet het tankstation van de toekomst eruit

Diesel, benzine, lpg, een autowasstraat en tankshop met een serieuze koffiecorner en balie waar je pakketjes kunt ophalen. Het tankstation van de Dalhuisen Groep aan de Paasvuurweg in Epe is ‘up to date’, eentje die ‘behoorlijk mee kan’ in 2020. Misschien ook nog een paar jaar langer. Maar daarna? En hoe zit het met die veertien andere Dalhuisen-tankstations en de 90 mensen die er bij het bedrijf in Epe werken?