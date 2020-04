Zodra de camera uitstaat, lijkt het fout te gaan met Samantha de Jong alias Barbie

Opnieuw is het goed mis met Samantha de Jong, in een vorig leven ook wel bekend als de reality-ster Barbie. Zondagavond raakte de 30-jarige Scheveningse zwaar gewond na een eenzijdig auto-ongeluk bij het Schenkviaduct in Den Haag. Ze zat met twee medepassagiers in een auto die door onbekende oorzaak tegen de betonnen zijkant van de weg botste. De bestuurder en de andere passagier hadden lichtere verwondingen. De Jong is inmiddels buiten levensgevaar .

Met drie personen in een auto tijdens de lockdown roept misschien al wat vragen op, maar de roddelpers wist eerder al te melden dat Samantha ‘volkomen lak’ had aan coronamaatregelen. Zo plaatste zij zelf begin april een foto op Instagram waarop zij, met de gezichten tegen elkaar aan, poseert naast een ‘hele lieve fan die helemaal uit Nijmegen’ was overgekomen. En terwijl het RIVM het aangaan van nieuwe contacten ernstig ontraadt, laat Samantha haar volgers ook nog kennismaken met de nieuwe grote liefde in haar leven: een zekere Gerrit. Kort voor het ongeluk van zondagavond plaatste Samantha een zonnige foto met drie vrolijke vriendinnen. ‘Gezelligheid met me poesjes en bienkkies op het kamp', schreef ze erbij.

Intelligent

Met haar platinablonde haren, tatoeages, wisselende relaties en een uitbundig feestverleden ontstond een zeker imago rond de Scheveningse ster. Om daarmee af te rekenen schreef ze in 2014 de autobiografie Van bimbo naar business babe. ‘Barbie is eigenlijk heel intelligent’, zei uitgever Jaylen Books bij de presentatie van het boek waarvan 5000 stuks werden gedrukt. Nadat de verkoop volgens RTL Boulevard stokte bij amper 100 boeken, kwam de uitgever in financiële problemen en kon zij ook de schrijfster niet meer betalen. Het nieuws over een dreigende rechtszaak was exemplarisch voor de krantenkoppen die alleen dat jaar al verschenen rond de geplaagde blondine. Een greep daaruit: ‘Barbie zegt geen 'kanker’ meer’, ‘Tien maanden geëist tegen Barbies man’ en ‘Barbie gaat na derde borstvergroting voor billift’

Hoewel Barbie in haar boek naar eigen zeggen openhartig schreef over de schaduwzijde van het succes en over eenzaamheid en onzekerheid is de echte biografie sindsdien alleen maar dikker en dramatischer geworden. Zo belandde zij in januari 2018 in het ziekenhuis na een overdosis drugs. In juli van hetzelfde jaar was het weer raak nadat zij een zelfmoordpoging had ondernomen door zich uit het raam te laten glijden. Tientallen medewerkers van het Haga Ziekenhuis keken, zonder dat zij daar toestemming voor hadden, uit nieuwsgierigheid in het medisch dossier van de beroemde patiënt. Het kwam het ziekenhuis op een boete van 460.000 euro te staan. In april 2019 deed zij nogmaals een zelfmoordpoging waarbij zij haar bekken en pols brak.

Artikel gaat verder onder foto

Volledig scherm De deelnemers van Oh Oh Cherso in 2010 met geheel rechts Samantha de Jong alias Barbie. © RTL

Chersonissos

Samantha de Jong dook in 2010 - ze was toen net 21 jaar oud - voor het eerst in een tv-programma op. Met een groep Haagse jongeren vierde zij vakantie in de Griekse badplaats Chersonissos, dat bekend staat om zijn uitbundige uitgaansleven. Met zeven andere jongeren en illustere bijnamen als Jokertje, Sterretje en Matsoe Matsoe was zij gecast uit een groep van 50 Haagse kandidaten. Samantha kreeg de geuzennaam Barbie wegens uiterlijke gelijkenis met de speelgoedpop uit de fabrieken van Mattel. Met dat Amerikaanse moederbedrijf kreeg ze het later nog aan de stok toen zij en haar toenmalige partner Michel van der Plas aan de Molenstraat een club - met paaldans - opende met de naam Barbies Bar. Het stel moest zo snel mogelijk de naam van deze club veranderen op straffe van fikse dwangsommen.

De serie Oh Oh Cherso werd een kijkcijferhit van de bovenste plank met afleveringen met bijna anderhalf miljoen kijkers. Op de vleugels van dit succes kwamen er tal van vervolgseries zoals een Oh Oh Tirol wintersportvariant, een Oh Oh Cherso 2 en een Oh Oh Daar gaan we weer. Barbie hield het net als de meeste anderen na drie seizoenen voor gezien, maar de bedenkers van het programma zagen potentie in een spin-off met de excentrieke Samantha die zich steeds nadrukkelijker laafde aan zonnebank en botoxspuit. In 2012 kreeg zij op RTL5 haar eigen programma Barbie's Bruiloft waarin zij samen met haar vriend Michael van der Plas werd gevolgd in de aanloop naar haar trouwerij. In een volgende serie kon heel Nederland meekijken hoe Barbie een baby kreeg. De camera's volgden haar en manlief Michael naar het Spaanse Torremolinos waar de twee een feestcafé openden en een paar series verder meldde de cameraploeg zich weer om de scheiding van het stel te filmen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, ligt in het ziekenhuis na een ernstig auto-ongeluk in Den Haag. Haar voormalige manager bevestigt berichtgeving hierover van Shownieuws. © Videostill

Na de eerste zelfmoordpoging wees de beschuldigende vinger naar RTL, de zender die de tv-ster telkens weer wist over te halen voor een nieuwe realityshow. ‘Had de zender haar niet wat meer tegen zichzelf en de wolven in de buitenwereld moeten beschermen?’, schreef tv-recensent Angela de Jong in deze krant. ‘Het zal een helse toer worden voor Barbie om zichzelf terug te vinden, zonder vooraf uitgeschreven tv-script, zonder camera’s, in de anonimiteit.’ Zelfs Youp van 't Hek mengde zich in de discussie. ‘Ze is door de fijnzinnige Erland Galjaard en consorten geestelijk volledig uitgebeend. Opgehitst voor de kijkcijfers moest ze de meest verschrikkelijke dingen doen', schreef hij in een van zijn columns.

De woorden van Angela de Jong bleken profetisch te zijn. Zonder de camera's op haar gericht lukt het de geplaagde ster maar niet om haar draai te vinden. Oud-manager Jake Hampel maakt zich al een tijdje ongerust om het type mensen waar La De Jong zich mee omringt. Het was ook Hampel die gisteren bevestigde dat het zwaargewonde slachtoffer van het verkeersongeval van zondagavond zijn vroegere oogappel betrof.