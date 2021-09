Zoektocht naar Bo Rensink (22) uit Winterswijk gaat door, wat wordt er gedaan om haar te vinden?

Hoe spoor je een vermiste op, waar begin je?

De politie wil hierover niet in detail treden, omdat ze verdachten van misdrijven soms met dezelfde technieken proberen te traceren.



Vanessa Middelkoop, eigenaresse van detectivebureau De Privé Detective, geeft aan dat het erg moeilijk is een vermist persoon te vinden. ,,Je kunt heel weinig. Om te beginnen kun je systeemdragers als telefoon, laptop of tablet proberen te traceren. Een telefoon is ‘uit te peilen’. Dit doet de politie door mastgegevens op te vragen bij de provider en kijken wanneer de telefoon voor het laatst verbinding heeft gemaakt met een zendmast. In het geval van een laptop of tablet kan deze getraceerd worden aan de hand van het ip-adres, maar dan moet er wel verbinding met het internet mee gemaakt worden.’’