Zoektocht naar eenzaam kalfje; je kunt nog gewoon lopen tussen runderen die vrouw op hoorns namen

Vrouw wordt op de hoorns genomen bij Spiegel­waal; alle wilde runderen weg van terrein, behalve eenzaam kalfje

15:21 NIJMEGEN - Moederziel alleen loopt een kalfje woensdagmiddag tussen de hoge begroeiing op de kop van stadseiland Veur-Lent in Nijmegen. De rest van de kudde Schotse Hooglanders die er tot voor kort graasde, is al van het terrein gehaald. Aanleiding is een incident waarbij een fotograferende vrouw door een moederdier op de hoorns werd genomen.