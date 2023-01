Zoektocht vermiste Christina uit Rijssen gaat door, familie tast in duister: ‘We hebben amper geslapen’

RIJSSEN - De zoektocht naar de 16-jarige Christina uit Rijssen is nog steeds in volle gang. Volgens haar zus Talitha zoekt de politiek in heel Nederland en inmiddels ook in België. „We hebben amper geslapen en zijn constant in contact met de politie.”

De familie van Christina maakt zich grote zorgen. Het meisje verdween woensdagavond rond 18.00 uur in haar woonplaats, nadat ze eerst nog een appje had gestuurd waarin ze meldde dat ze werd achtervolgd door een onbekende man. Oproepen om tips, onder meer via Burgernet, leverden tot dusverre niets op. Ook een uitgebreid politieonderzoek is nog zonder resultaat.

Volgens Talitha woont haar zus nog bij haar ouders in Rijssen en zat ze sinds dinsdag ziek thuis. „Ze zei tegen mijn broertje dat ze even wilde gaan wandelen. Na een uur begon hij zich af te vragen waar ze bleef. Ze was immers nog een beetje ziek en het is niets voor haar om za lang weg te blijven.”

Twijfels over achtervolging

Talitha, die zelf in Amsterdam woont, sluit niet uit dat haar zus van plan was om weg te lopen. „We hebben dat uit directe kringen vernomen. Het verhaal van die achtervolging zou dus misschien niet helemaal kunnen kloppen.”

Veel concrete tips zijn er op dit moment nog niet binnengekomen. Volgens Talitha wijst alles erop dat Christina op weg was naar het treinstation van Rijssen. Mogelijk heeft zij daar de trein naar Almelo genomen. „Ze is nog gezien met een boodschappentas, dus waarschijnlijk heeft ze nog wat eten gekocht voordat ze de trein pakte. Ze heeft ook geld gepind en dat gewisseld bij een bakker. Camerabeelden van het station zijn er nog niet maar we hebben het idee dat ze met de trein is vertrokken naar Almelo.”