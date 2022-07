Zomers genieten in Nederland? Beleef het water in het Land van Maas en Waal!

De zomer is hét moment om het water op te gaan. Dwars door het Land van Maas en Waal loopt de Maas, die het Bourgondische Brabant met een verrassend mooi deel van Gelderland verbindt. Vanaf het water ziet alles er anders uit. Lekker met je voeten overboord, genietend van de zon en het landschap dat al varend aan je voorbijtrekt; op het water kom je tot rust. Zie je een andere schipper, dan groet je. Jullie zitten immers in hetzelfde schuitje.

Ontspannen aan de Maas

Ook recreëren aan het water is onlosmakelijk verbonden met het Land van Maas en Waal. In recreatiegebied De Gouden Ham, dat uit verschillende schiereilanden bestaat, kun je genieten van de prachtige natuur of ontspannen op het 700 meter lange zandstrand. Lekker een hapje eten of wat drinken doe je op een van de gezellige terrasjes aan de rivier. Wie er wil overnachten, kan terecht op een van de vele campings, hotels en B&B’s. Benieuwd wat er aan de andere kant van de rivier te zien is? De veerpontjes brengen je in een mum van tijd van de ene naar de andere oever.