Zomers weekend voor de boeg: zondag kans 31 graden in Oost-Nederland

Slachtof­fer camping­brand Meerlo verbleef nacht eerder in hotel Venray

12:37 VENRAY / MAASHEES - Het slachtoffer van de aangestoken caravanbrand op camping De Karrewiel in Meerlo afgelopen januari verbleef een nacht voor zijn dood in een hotel in Venray. Of zijn verblijf in het hotel verband houdt met zijn dood 24 uur later is onduidelijk.