Zonde van uw stem? Luister aflevering 3 van dé podcast over de gemeenteraadsverkiezingen

Nieuwe partijen versus oude rotten in het vak

In die derde aflevering gaat Albert naar Arnhem, een stad waar dit jaar dankzij zestien partijen de meeste keuze is in deze regio. Een van die nieuwe partijen is Volt. De kandidaten willen op zoek naar verbinding in een stad waar vaak op het scherpst van de snede het debat wordt gevoerd. Gaat die boodschap stemmen trekken?



Albert trekt erop uit in de wijk Malburgen én gaat in gesprek met Wibe Snelting van Volt en Gerrie Elfrink van de de SP. Al snel wordt duidelijk dat er echt wat valt te kiezen tussen die twee partijen.