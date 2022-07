Zonder deze nieuwe kankerbehandeling was Hans er niet meer geweest: ‘Het was dit of doodgaan’

met video Pogacar niet onder de indruk van gele trui: ‘Vooral blij met etappe­winst’

Tadej Pogacar greep vandaag de macht in de Tour de France en was na afloop bijzonder gelukkig met zijn overwinning. Doordat Wout van Aert terrein verloor, greep de tweevoudig Tourwinnaar ook de gele trui, maar dat is niet het belangrijkste voor Pogacar: „Ik ben vooral blij met de overwinning, de rest in bonus.”

