Zonder special effects voelt het leven van Eric (56) uit Goor doelloos: ‘Corona heeft me alles afgenomen’

Hof geeft Domburgse vader twee jaar extra cel voor doden van zijn baby

10:22 DEN BOSCH – Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 24-jarige H. F. uit Domburg acht jaar cel gegeven voor het doodschudden of -slaan van zijn vier maanden oude zoontje. Dat is twee jaar meer dan de verdachte eerder bij de rechtbank in Middelburg kreeg.