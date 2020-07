Zonnepanelen in Ermelo krijgen stroom niet teruggeleverd, Liander voorspelt landelijk probleem

Verdubbe­ling aantal asielzoe­kers in juni, IND start race tegen de klok

7:05 NIJMEGEN - De toestroom van asielzoekers is in de maand juni verdubbeld. Bij immigratiedienst IND liggen nu zóveel aanvragen dat een speciale groep in het leven is geroepen om 14.000 aanvragen die al voor 1 april zijn gedaan nog dit jaar weg te werken. Nieuwe vluchtelingen moeten tot wel een jaar wachten eer hun verzoek in behandeling wordt genomen.