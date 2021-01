Zoontje ophalen van voetbaltraining eindigt in drama in Apeldoorn: 18-jarige fietser overleden, celstraf dreigt

Voor de rechtbank in Zutphen is vandaag anderhalf jaar cel en drie jaar rijverbod geëist tegen de automobilist. Justitie verwijt hem dat hij schuld heeft aan het ongeval, door veel te hard te hebben gereden: geschat wordt tussen de 104 en 116 kilometer per uur, waar vijftig de limiet is. Bovendien zou hij teveel gedronken hebben: 275 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, terwijl 220 het maximum is voor ervaren bestuurders.