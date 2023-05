Zorg voor zieke kinderen loopt vast, wachttijd in Arnhem zelfs meer dan halfjaar

Oorlog Oekraïne LIVE | AF­P-journalist omgekomen bij raketaan­val: ‘Arman Soldin was moedig, creatief en volhardend’

Een videojournalist van AFP, Arman Soldin, is dinsdagmiddag omgekomen bij een raketaanval in het oosten van Oekraïne. Dat melden journalisten die samen met hem werkten. De aanval vond plaats rond 16.30 uur lokale tijd (15.30 uur Nederlandse tijd) in de buurt van Chasiv Yar, een stad nabij Bachmoet, de felbevochten stad in het oosten van Oekraïne Lees erover in ons liveblog.