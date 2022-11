Zorg zucht onder XXL patiënt: ‘Echt urgent probleem’

De geriater geeft een vochtinfuus en belt naar een verpleeghuis in Rotterdam, gespecialiseerd in obesitas, extreem overgewicht. Maar daar doen ze geen spoedopname. ,,We besloten de man te wegen, wat bij deze mensen niet zomaar is gedaan.” Hij bleek geen 200, maar 140 kilo te wegen en dat konden ze in Nijmegen wél aan.



Een uitzonderlijke gebeurtenis die gelukkig goed afliep? Ja, zegt Olde Rikkert, want niet veel Nederlanders wegen zóveel. ,,Maar die groep groeit wel en we zien steeds vaker mensen met overgewicht waarbij het zoeken is naar de juiste zorg.” Bij het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate en het Radboudumc in Nijmegen merken ze dat het soms lastiger is om mensen met veel overgewicht goed te helpen.



Olde Rikkert spreekt van een ‘urgent probleem dat meer aandacht en opleiding behoeft’. ,,Zorgprofessionals moeten nagaan: wat doen we als we hier iemand met ernstig overgewicht binnenkrijgen? Hoe kunnen we dan aan speciale hulpmiddelen komen? Hebben we een bedweegschaal in huis? Over dat alles moeten we nadenken en protocollen maken. Nu wordt de zorg er te vaak door overvallen.”