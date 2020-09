Zorgblogger Tommie start #ikdoewelmee: ‘BN’ers: loop eens een dag met mij mee’

Boris van der Ham wil ‘muur van ellende’ zingend breken

11:00 Na zijn afscheid uit politiek Den Haag zagen we voormalig Kamerlid Boris van der Ham in de musical Ciske de Rat en de televisieserie Smeris. Vandaag komt zijn debuutsingle Opstaan uit en volgende week volgt zijn eerste album. ,,Zingen is de enige liefde waarmee ik nog nooit naar buiten ben getreden.’’