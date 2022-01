Zorgen over kosten zelftesten en mondkapjes voor mensen met kleine beurs: ‘Geef ze gratis’

video Vrouw overlijdt nadat ze voor rijdende metro wordt geduwd in New York

In New York is zaterdagochtend een vrouw overleden nadat ze voor een metro werd geduwd op metrostation Times Square. Dat deelt de politie van de Amerikaanse stad mee. Het incident gebeurde amper een dag nadat een nietsvermoedende vrouw in Brussel voor de metro werd geduwd. Zij overleefde de aanval ternauwernood.

