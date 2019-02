Zorgen over reeks steekincidenten binnen een paar weken in de regio

Boumans noemt de recente steekpartijen zorgelijk, maar vindt het te vroeg om te spreken van een trend. Twee weken geleden werd tijdens een conflict tussen jongeren in Ulft een mes getrokken. Vorige week gebeurde dat in Doetinchem. De verdachten waren respectievelijk 16 en 17 jaar.



,,Dit is een ernstige vorm van geweld. Als schoolgaande jeugd op straat een mes trekt, moet je je afvragen waar dat gedrag vandaan komt”, zegt Boumans. Hij wil snel een analyse over wat er precies aan de hand is. Hij kondigt aan dat hij de steekincidenten ter sprake brengt in het volgende overleg tussen de vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie en gemeenten: de zogenoemde driehoek.