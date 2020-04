Zorginstelling IJsselheem: honderd cliënten besmet met corona

Binnen zorginstelling IJsselheem – met wijkverpleging en veertien locaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland – zijn zo’n honderd cliënten in de afgelopen vier weken besmet met het coronavirus. Dat maakte Karin Leferink van de Raad van Bestuur van IJsselheem vandaag bekend.

Tot nog toe maakten verpleeg- en verzorghuizen in de regio IJsselland zelden cijfers openbaar. Leferink kiest daar nu wel voor. ,,Zolang ik de context van die cijfers maar kan verhelderen”, licht ze toe. Wat is die context? ,,We hebben te maken met de meest kwetsbare groep van Nederland. Er zitten ook mensen tussen met dementie en voor wie anderhalve meter afstand houden en zich houden aan de hygiënerichtlijnen eigenlijk niet haalbaar is. Daardoor zijn besmettingen eigenlijk niet te voorkomen.”

Hersteld

Een deel van de besmette cliënten is ernstig ziek. Er zijn ook ouderen overleden, maar dat aantal wordt niet vrijgegeven. Zeker vijf bewoners zijn helemaal hersteld. Van enkele tientallen mensen bestaat alleen het vermoeden dat ze corona hebben.

Geruchten

Leferink wil met het bekendmaken van de cijfers en de context ook geruchten de wereld uit helpen. ,,Iedereen is bezorgd, dus het is logisch dat er verhalen de ronde doen. Wij zijn intern, naar familie van cliënten, altijd open geweest.” Volgens haar geldt dat ook voor collega-zorginstellingen in de regio.

Verhalen over medewerkers die zonder bescherming aan de slag zouden moeten, verwijst ze naar het rijk der fabelen. ,,Er zijn genoeg beschermende middelen beschikbaar. Die zetten we alleen in als dat nodig is volgens de richtlijnen van het RIVM, want de middelen zijn wel schaars.”

Zware tijden

Voor het personeel zijn het zware tijden, zegt Leferink. ,,Er zijn personeelsleden die in Hasselt wonen en in hun omgeving ook geconfronteerd worden met besmettingen. Het is heel heftig allemaal.”