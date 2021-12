Zorgorganisatie: ook besmette werknemers kunnen komen werken, vakbond FNV ongerust

Coronavirus LIVE | Nederland een van grootste brandhaar­den, De Jonge belooft 60-plus­sers nog dit jaar een prik

Nederland blijft een van de grootste brandhaarden voor het coronavirus in Europa en kleurt daarom ook de komende week volledig donkerrood op de Europese kaart van coronagevallen. Donkerrood is de hoogste waarschuwingskleur. Het is de derde week op rij dat alle twaalf provincies op het hoogste niveau staan op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die maakt elke week zo’n kaart. Vandaag komt de zestigste editie uit. Lees hier ons laatste liveblog terug.

7:16