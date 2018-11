Zorgpremie 36 tot ruim 100 euro per jaar omhoog

ARNHEM/ WAGENINGEN - Dat de zorgpremies flink zouden gaan stijgen was al bekend, maar de schade voor 2019 lijkt beperkt. Zo stijgt de premie van verzekeraar VGZ uit Arnhem met 57 euro per jaar. Dat is per maand 4,75 euro meer dan dit jaar, waarmee de premie stijgt naar 120,95 euro per maand.

Klanten van de Wageningse verzekeraar Menzis betalen volgend jaar 36 euro meer zorgpremie per jaar, waarmee de maandpremie op 122 euro komt (3 euro per maand meer dan in 2018).

Eerder werd al bekend dat de basisverzekering van CZ volgend jaar met 8,55 euro per maand stijgt en op 124,80 euro per maand uit komt.

Spaarpot

Met de premiestijging blijven zorgverzekeraars onder de voorspelde stijging van tien euro per maand (120 euro per jaar). Dat kan omdat ze naar eigen zeggen hun spaarpotten aanspreken om de premie niet al te fors te laten stijgen. Zo legt VGZ 90 miljoen bij, anders waren de bijna vier miljoen VGZ-verzekerden per maand tussen de 2,50 en 3 euro méér kwijt geweest.

Ook Menzis - met 2,2 miljoen verzekerden - spreekt de reserves aan om de premiestijging te dempen. Volgens Menzis-bestuurder Frank Janssen gaat het om zo'n 39 euro per jaar per verzekerde, omgerekend ruim 3 euro per maand. ,,Dit kunnen we nog een paar jaar volhouden.” Datzelfde geldt ook voor VGZ. ,,Het is een van de laatste jaren dat we kunnen putten uit de reserves,” zeg woordvoerder Dennis Verschuren.

Écht het prijskaartje

Quote Het is een van de laatste jaren dat we kunnen putten uit de reserves. Dennis Verschuren, woordvoerder zorgverzekeraar VGZ Dat de zorgkosten blijven stijgen heeft volgens Menzis met vier zaken te maken. Janssen: ,,Mensen leven gemiddeld langer. Er zijn meer ouderen, die hebben meer zorg nodig. Er komen duurdere, specifieke medicijnen voor onder meer kanker. Verder komen er betere maar ook duurdere behandelmethodes. De loonkosten van werkers in de zorg nemen eveneens toe. Van de zorgpremie gaat 98 procent naar zorgkosten. De premie is écht het prijskaartje van de zorg.”



Menzis zet in op preventie. Frank Janssen: ,,Dat is misschien een beetje raar, want we geven een vergoeding als je iets mankeert. Maar we zijn ervan overtuigd dat door preventie en positieve gedragsverandering veel gezondheidswinst is te behalen.” VGZ bewandelt een andere weg en heeft de strategie van ‘Zinnige zorg’ om de kosten te dempen.

Arts als eerste

Verschuren: ,,Met een elftal ziekenhuizen in het land hebben we een netwerk van initiatieven om betere zorg te leveren tegen lagere kosten. Bij de spoedeisende hulp bijvoorbeeld is vaak de arts-assistent of verpleegkundige de eerste die de patiënt ziet en vaak volgt dan een heel traject waarbij de arts de patiënt als laatste ziet. Bij het ziekenhuis in Uden hebben ze dat omgedraaid: de arts is de eerste behandelaar. Zo hou je de kwaliteit van zorg maar gaan de kosten omlaag.”