Zoveel mensen zijn gevaccineerd in jouw gemeente: Rozendaal aan kop, Neder-Betuwe blijft achter

De meest recente cjfers van het RIVM laten zien dat de meeste gemeenten in deze regio een hoge vaccinatiegraad kennen (tussen de 80 en 90 procent). Slechts enkele gemeenten komen echter aan het door demissionair minister Hugo de Jonge gewenste getal van meer dan 90 procent. Vooral in de Achterhoek gaat het goed. Verschillende gemeenten zitten tegen de 90 procent aan, of zijn daar al overheen.

In de regio Gelderland-Midden gaat het niet in elke gemeente zo goed als in Rozendaal. Onder meer in Arnhem en Ede blijven de cijfers achter. Beide gemeenten zitten nog onder de 80 procent. Voor de GGD in de regio is het aanleiding om nog flink campagne te voeren vóór vaccinatie.