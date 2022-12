Zoveel schade richt een Cobra aan: ‘Het is vuurwerk met de kracht van een explosief’

Vrouw overleden na hevige brand in Arnhemse flat

ARNHEM - De bewoonster die in de nacht van donderdag op vrijdag ernstig gewond raakte bij een brand in Arnhem, is om het leven gekomen. De vrouw werd direct na de brand al met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij vandaag overleden, meldt de politie vrijdagavond.

19:55