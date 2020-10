Zusjes Mees en Roos doen hartverscheurende oproep: ‘Wie heeft onze hond doodgeschopt?’

Na de vernietigende trap vraagt Agnes direct aan de man wat hem bezielt. De Nederlands sprekende hondeneigenaar voelt zich echter niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. „Ik wilde natuurlijk nummers uitwisselen en er op z’n minst achter komen waarom dit was gebeurd. Maar hij gaf aan dat hij geen nummer wilde geven en ook dat het zijn schuld niet was. De hond was bovendien toch al dood en hij kon Woezel niet meer redden. Heel naar.” Als Woezels baasje aangeeft dat ze de politie erbij wil halen, neemt de man de benen, vertelt ze.



Om alsnog in contact te komen met de andere hondeneigenaar, hebben de dochters Mees en Roos Offenberg een emotionele oproep op Facebook geplaatst. De oproep wordt inmiddels flink gedeeld. „We proberen alvast zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Zo hopen we camerabeelden uit de buurt en van het zwembad te bemachtigen. Maar we hopen natuurlijk dat er zonder gedoe contact op wordt genomen. Als dat vóór maandag niet gebeurt, dan zetten we wat we hebben gevonden ook online.”