Zwaan sterft na aanrijding, bestuurder (76) uit Zwolle aangehouden: ‘Hij reed er gewoon overheen’

Afgeschre­ven wrak Bottas kan grote gevolgen hebben voor Mercedes

14:44 De crash tussen de Formule 1-coureurs Valtteri Bottas en George Russell in de Grand Prix van Emilia Romagna kan grote nadelige gevolgen hebben voor Mercedes in de rest van het seizoen. Het wrak van Bottas is afgeschreven, dus zal het Mercedes een hoop geld kosten een nieuwe bolide voor de Fin op te bouwen.