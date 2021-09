Zwaar gehandicapte Abdullah krijgt geen invalidenparkeerplek: ‘Dit is onmenselijk’

Overdag ligt Abdullah in een bed midden in de woonkamer. Hij ligt een beetje ongemakkelijk op zijn zij of buik, omdat hij last heeft. De Hagenaar kan niet echt praten, maar slaakt de hele tijd kreten of kauwt op zijn T-shirt. Veel anders kan hij niet. Als er bezoek binnenkomt, fleurt hij helemaal op. Zijn gevoelens verwoorden, kan Abdullah niet. Maar het is wel duidelijk dat hij blij is met de gasten en de aandacht.