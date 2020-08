Zwaar mishandelde zestiger uit Apeldoorn voor dood achtergelaten, verdachte is 21-jarige man

Later die nacht heeft de politie een verdachte van 21 uit het Noord-Hollandse Wormer aangehouden. Om meer duidelijkheid te krijgen over wat zich heeft afgespeeld, is de politie op zoek naar getuigen die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets hebben gezien.

Verdachte zit vast

De man heeft nog geen goede verklaring kunnen geven. Marèl van Steenbergen (woordvoerster Politie Oost-Nederland) meldde zaterdagmiddag: ,,De verdachte zit nog vast, maar wij tasten vooralsnog in het duister over wat zich precies heeft afgespeeld.’’



Hoe de 60-jarige man er nu aan toe is, weet Van Steenbergen niet. ,,Hij is zwaargewond afgevoerd naar het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Over zijn toestand is ons verder niets bekend.’’