Zwaar vuurwerk, wapens, illegale sigaretten en bankbiljetten: politie pakt vier man op

De politie in Brummen heeft gisteren bij twee acties zwaar, illegaal vuurwerk, wapens, illegale sigaretten en vuurwapens in beslag genomen. Er werden vier personen aangehouden. De politie was in beide gevallen getipt via ‘Meld Misdaad Anoniem’.