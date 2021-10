Zwaar zieke Marcel krijgt geen boosterprik: ‘Ik voel me in de steek gelaten’

Geschokte buurtbewo­ners zijn bang hun 'parel van Rhenen' kwijt te raken

7:00 Rhenen - Geschokt en verbaasd, zo voelen de bewoners van de Utrechtsestraatweg in Rhenen zich. De bouwplannen op het perceel tegenover hun huizen houdt de gemoederen flink bezig. In de gemeenteraad wordt over die plannen binnenkort een besluit genomen.