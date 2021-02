Zwaarbewapende agenten bewaakten 170 kilo cocaïne en veel geld bij woning

Crisis Vitesse na voet­balklucht in GelreDome: ‘We zijn hard bezig alles weg te gooien’

10:00 ARNHEM - In GelreDome ligt het slechtste veld van de eredivisie. Maar de verzameling plaggen en greppels in Arnhem is niet de reden voor het wanstaltige voetbal van Vitesse. De eredivisionist mist agressiviteit, snelheid, automatismen, creativiteit en teamgeest. De equipe van coach Thomas Letsch zet met de 2-0 nederlaag tegen FC Twente een vrije val in de competitie in.