Zwaargewonde bij aanrijding politieauto met kinderen en volwassene in Apeldoorn

Voetgang­ster gewond bij aanrijding met auto, hondje komt om

21:37 WAGENINGEN - Bij een aanrijding op de Diedenweg in Wageningen is vanavond een voetgangster gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het hondje dat in haar gezelschap was, overleefde de aanrijding niet.