Zwaargewonde bij woningbrand aan de Goudwindestraat in Arnhem: traumahelikopter opgeroepen

Zes minuten ‘poppenkast’ in Arnhem: ‘Ik schoot bijna in de lach toen Nijhuis affloot’

Na 6 minuten en 14 seconden voetballen mocht Sparta drie héél belangrijke punten bijschrijven, waardoor de Rotterdammers naar de zestiende plek klimmen in de eredivisie. Bart Vriends schoot bijna in de lach toen scheidsrechter Bas Nijhuis voor het einde van de wedstrijd floot. ,,Wat zijn we hier allemaal aan het doen, dacht ik nog.”

19 april