Zwaargewonde chauffeur (40) 'kan zich niets herinneren van negeren rood kruis en crash A2'

jouw mening Ik kan prima oud en nieuw vieren zonder vuurwerk

6:31 Vuurwerk maakt meer kapot dan ons lief is. De jaarwisseling is dan ook allang geen ongedwongen feest meer, benadrukken artsen vandaag nog maar eens in deze krant. Vincent Leferink van Radboudumc vindt het verbijsterend dat dat de jaarwisseling als een gezellig feestje wordt beschouwd.