Zwaargewonde (en verwarde) man loopt weg uit ziekenhuis en overlijdt op straat

Hij was overdag opgenomen en ’s avonds - ondanks zijn zware verwondingen - weggelopen. Er is met man en macht gezocht, zelfs een politiehelikopter hielp mee de man op te sporen. Dat gebeurde allemaal in de nacht.



Uiteindelijk is hij achter een auto gevonden, op een oprit, in ziekenhuiskleding. Er zijn pogingen gedaan hem te reanimeren, maar dat redde hem niet.



Waardoor hij gewond opgenomen moest worden in het ziekenhuis gisteren, is niet bekendgemaakt.



De politie wil weten wat er precies is gebeurd en doet onderzoek.