Zware brand in petroleumbedrijf Antwerpse haven: 300 personen geëvacueerd

Cel geëist om afpersing met motorclub­le­den: ‘Je moet betalen anders ga je dood’

10:32 LIENDEN/ ELST – Tegen een 48-jarige man uit Lienden is woensdag in de rechtbank in Utrecht zeven maanden gevangenisstraf geëist. De Liendenaar zou met hulp van twee leden van motorclub No Surrender 60.000 euro hebben willen afpersen van een man uit Elst.