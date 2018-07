Zwemmen? Check hier waar dat veilig kan

update Ja hoor: 40 graden in het Achterhoek­se Hupsel

13:32 HUPSEL - Het is zover: het is 40 graden in Hupsel, de misschien wel warmste plek van Nederland. Althans: de gevoelstemperatuur staat er om 12.30 uur vanmiddag op precies 40,0. En dan is het er op dat moment officieel nog maar 31,2 graden.