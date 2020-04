Zwollenaar (31) die prinses Amalia bedreigde moet naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

,Na wat biertjes besloot ik haar op stang te jagen’', zei Zwollenaar Wouter G. over de doodsbedreiging die hij naar prinses Amalia stuurde. De man gaat voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum en blijft nog zeker tot eind juli vastzitten.

De 31-jarige Wouter G. stond in 2015 al voor de rechter in Zwolle op verdenking van onder meer het bedreigen van zijn zusje met de dood. De ex-militair en ex-dakloze, die vorig jaar nog in een theatervoorstelling speelde met andere ex-thuislozen, stond nog onder behandeling toen hij in januari de uiterst kwetsende en bedreigende teksten naar de kroonprinses stuurde. ,,Ik ga naar Koningsdag, dan wil ik met je op de foto, en knijp ik je hand fijn, ff de camera’s in de gaten houden en dan pak ik je onverwachts op de bek’' is nog een van zijn minst expliciete teksten.

Sparen voor pistool

Hij beschreef seksuele handelingen die hij haar aan zou doen, stelde te sparen voor een pistool en waarschuwde haar dat hij toch die engerd wordt waarvoor hij is opgeleid. Hij schreef haar op gymnasium Sorghvliet op te zoeken. Ze moest oppassen voor een wietgeur, want dan zou ze weten dat hij in de buurt was. ,,Ja meisje, er is geen ontkomen aan.’'

Ietwat verveeld woonde G. via een videoverbinding de zitting bij. Het Openbaar Ministerie, die de zaak zeer serieus neemt, maakt zich zorgen om de psyche van G. Om die reden wil de officier de man op laten nemen in het Pieter Baan Centrum voor observatie. Onrechtmatig, noemde G. dat. ,,Ik ben al volstrekt uitbehandeld.’'

‘Geen patroon van geweld’

Volgens zijn advocaat Joni Eliya heeft G. inmiddels lang genoeg in voorarrest gezeten. Hij betwijfelt of de prinses zich daadwerkelijk bedreigd heeft gevoeld. Het is namelijk niet duidelijk of Amalia die teksten daadwerkelijk heeft gelezen. Ook benadrukte hij de vorm waarin die teksten gegoten waren. De tekst begon met ‘lief dagboek’. ,,Het was nooit de bedoeling van zijn cliënt dat dit serieus werd genomen. G. vormt op straat geen bedreiging en kan dus de cel uit. ,,Er is bij hem geen patroon van geweld richting vrouwen.’'

Volstrekt onverantwoord

Deze man in vrijheid stellen is volstrekt onverantwoord, vond de officier van justitie. Zelfs onder behandeling pleegt hij strafbare feiten, zei de officier, verwijzend naar de bedreiging. De advocaat stelt dat G. volledig ontoerekeningsvatbaar is. Juist dat wil de officier onderzocht zien. De rechters waren het daarmee eens. Het onderzoek zal enige tijd duren omdat bij het PBC door de coronacrisis de wachttijden fors zijn opgelopen. G. blijft in ieder geval tot de volgende zitting eind juli vastzitten.

Het komt vaker voor dat leden van het koninklijk huis bedreigd worden. In april 2012 werd een man uit Vlijmen opgepakt na het versturen van dreigteksten via social media. En eind 2010 veroordeelde de toenmalige rechtbank Zwolle-Lelystad een vrouw uit Almere tot enkele maanden cel voor het sturen van poederbrieven naar de koninklijk huis.