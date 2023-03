Arriva-busreizigers kunnen nu ook met pinpas inchecken in Limburg

Arriva wijst reizigers er wel op dat er met dezelfde pinpas, creditcard of mobiele telefoon moet worden in- en uitgecheckt. Ook kun je niet inchecken met je pinpas en uitchecken met je smartphone (of andersom). Een persoonlijk overzicht van reisinformatie, is te vinden op de website van OVpay.

In de treinen en bussen van Arriva en NS kan sinds eind januari worden in- en uitgecheckt met pinpas, creditcard of mobiele telefoon. In- en uitchecken volgens deze methodes is naar verwachting eind maart/begin april mogelijk in heel Nederland.