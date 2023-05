Bewolkt weer waar tijdelijk lichte regen uit kan vallen in Horst aan de Maas

Jan Kees Lemkes uit Nuenen koninklijk onderschei­den voor inzet Van Gogh, Voedsel­bank en Lions

NUENEN - Jan Kees Lemkes (69) is dinsdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De inwoner van Nuenen kreeg de onderscheiding kort nadat koningin Màxima het Van Gogh Village Museum had geopend.