CDA-gedeputeerde Limburg: ‘Stikstofdeadline 2030 gaan we niet doen’

CDA-gedeputeerde in Limburg Madeleine van Toorenburg zegt niet te willen meewerken aan het doel van het kabinet om de stikstofuitstoot per 2030 te halveren. Daarmee gaat ze in tegen het beleid van de coalitie in Den Haag waar haar eigen partij CDA onderdeel van is. Ook denkt ze dat de stikstofuitstoot van boeren beter in samenwerking met boeren omlaag kan worden gebracht en dat uitkoop van agrarische bedrijven dan niet nodig is, zegt ze bij WNL Op Zondag .

,,We gaan het ook in de provincies gewoon niet doen”, zegt Van Toorenburg over het doel om ervoor te zorgen dat de stikstofuitstoot per 2030 is gehalveerd. In Limburg zegt ze met honderd bedrijven om tafel te zitten die graag willen stoppen. Ze denkt dat het beter is om met die bedrijven in gesprek te gaan.

,,Iedereen zit in de loopgraven over die laatste fase”, zegt Van Toorenburg over het moment dat de deadline niet wordt gehaald en er aan het uitkopen van boeren wordt gedacht. ,,Ik wil ze (de boeren red.) eigenlijk in de energie hebben aan het begin.”

Ze verwijt politici in Den Haag dat ze ‘blijven doorzeuren’ over 2030 en uitkoop. Ze vindt dat ‘geklets’ dat moet stoppen ‘als we dit land een beetje bestuurbaar willen houden’.

In Limburg wordt net als in andere provincies na de verkiezingen onderhandeld over de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Dan zal ook blijken of Van Toorenburg haar functie behoudt. De CDA-prominent staat op de lijst voor de Eerste Kamer. Maar volgens de meest recente prognose van de uitslag staat ze net niet op een verkiesbare plaats.

